ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਗੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 15, 2025 at 2:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੌਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ, ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਮੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 22 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੀਨਿਕ 3:55 ਤੋਂ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗਾ।
ਮੈਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਮੈਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਹਾਲੇ ਦੇਵਗਨ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।