ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ, ਕੁੜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਦੋ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ 2,23,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
Published : November 15, 2026 at 3:28 PM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ-ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਜੀਬੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,23,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੌਰ (21) ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (23) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ, 46 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ₹30,000 ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਟੀਐਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮਐਨ, ਏਜੀਟੀਐਫ, ਏਐਨਟੀਐਫ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਐਸਪੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਿਆ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਵਲੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਕਦੀਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੂਰਾ ਕੰਮ 2.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 2,23,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ 12 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ, ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 50 ਜੀਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।
ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9:45 ਵਜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਸਲੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਸਲੀਪਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
500,000 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 500,000 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਡੇਟਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ, ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।