ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼
ਇੰਡੀਗੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : June 19, 2026 at 8:11 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰਤਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਏਓਸੀਸੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਬਿਜਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ'
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 6E6068 (VT-IPW) ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰੋਬ੍ਰਿਜ 56L 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗਈ।
STORY | Agartala-bound IndiGo flight struck by lightning at Kolkata airport— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
An IndiGo aircraft bound for Agartala was struck by lightning while on stand at the Kolkata airport on Friday during a thunderstorm, an Airports Authority of India (AAI) official said.
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'ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ'
ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ A320 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 141 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ A321 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਵਜੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।