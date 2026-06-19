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ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼

ਇੰਡੀਗੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Lightning strikes IndiGo plane
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 8:11 PM IST

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ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰਤਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਏਓਸੀਸੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਬਿਜਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ'

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 6E6068 (VT-IPW) ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰੋਬ੍ਰਿਜ 56L 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗਈ।

'ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ'

ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ A320 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 141 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ A321 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਵਜੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

PASSENGERS SAFETY FLIGHT
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LIGHTNING STRIKES INDIGO PLANE

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