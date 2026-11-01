10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, 18 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 205 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 1, 2026 at 8:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 205 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ, 18.63 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਹੋਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਾਈਟਹਾਊਸ 1887 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਓਲੱਕਨੀਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। GPS ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 280 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਫਾਰੋਸ 'ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਰੀਨ ਏਡਜ਼ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (IALA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ, ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 205 ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 400,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 18.63 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 205 ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹੋਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡੂ, ਬੋਗੀਬੀਲ, ਸਿਲਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹84 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਗੀਬੀਲ, ਸਿਲਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਝੂਲੇ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ 75 ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਵੀ, ਗੋਪਨਾਥ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਾਦਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੰਬਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਬਲੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਝਿੰਜਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਅਗੁਆਡਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ, ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਟਹਾਊਸ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪਾਡ ਬੀਚ ਲਾਈਟਹਾਊਸ, ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕੋਵਲਮ ਲਾਈਟਹਾਊਸ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਬੀਚ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਟੋਮ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 205 ਲਾਈਟਹਾਊਸ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੇਰਲ, ਚੇਨੱਈ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟਸ਼ਿਪ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਲਐਲ) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ lighthouse.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮੌਜੂਦ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ, ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ, ਅਲਾਪੂਝਾ, ਕੰਨੂਰ, ਮੁਟੋਮ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨਾਥ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਲਾਈਟਹਾਊਸ 1887 ਵਿੱਚ ਓਲੱਕਨੀਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 26-ਮੀਟਰ-ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਨੂੰ 236-ਵਾਟ LED ਐਰੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
PIB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 205 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਲੈਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਲੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਿਆਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ LED ਲਾਲਟੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 87 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (AIS) ਸ਼ੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬਣਾਏ
ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 850 1910 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 670 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ
ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 130 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਜੂਨ, 1764 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ 198 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੇਪ ਹੈਟਰਸ ਲਾਈਟਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ 1872 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਹਾਊਸ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 11, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 5-5, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 3, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 1 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹੈ।
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ। ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ 2023 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਫੋਰਟ ਅਗੁਆਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।