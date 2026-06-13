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ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

LT GEN DHIRAJ SETH
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ (X @SpokespersonMoD)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 6:41 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ (Lt. Gen. Dhiraj Seth ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੇਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।

ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ (ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਣਨੀਤਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਪੱਛਮੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ COAS ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕੋਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ; ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡਾਂ - ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ - ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੇਜਰ, ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR
ARMOURED CORPS
INDIAN ARMY
CHIEF OF ARMY STAFF
LT GEN DHIRAJ SETH

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