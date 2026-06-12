TMC ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
Published : June 12, 2026 at 1:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2026 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ (TMC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਦਸਤੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 19 ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਬਾਗ਼ੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਯੋਨੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI (@ANI) June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼
- ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਏ
- ਬਾਪੀ ਹਲਦਰ
- ਡਾ. ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਸੂਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ
- ਜਗਦੀਸ਼ ਬਰਮਾ ਬਸੂਨਿਆ
- ਅਸਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲ
- ਅਰੂਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
- ਰਚਨਾ ਬੈਨਰਜੀ
- ਸਯੋਨੀ ਘੋਸ਼
- ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ
- ਅਬੂ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ
- ਯੂਸਫ ਪਠਾਨ
- ਮਿਤਾਲੀ ਬੈਗ
- ਮਾਲਾ ਰਾਏ
- ਕਾਲੀਪਦਾ ਸੋਰੇਨ
- ਦੀਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਜੂਨ ਮਾਲੀਆ
- ਪਾਰਥ ਭੌਮਿਕ
ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਦਸਤੀਦਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਕ ਬਰਾਇਕ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰੇਅ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਕ ਬਰਾਇਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ" ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਧੜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ 64 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 58 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ (TMC) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: