ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੀਤੇ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਮੌਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
Published : November 7, 2026 at 7:38 PM IST
ਅਮਰੇਲੀ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਆ ਨੇੜੇ ਸਨੋਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਲ ਕਲਾਸਵਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੋਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੀਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਲ ਕਲਾਸਵਾ (7) ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਅਮਰੇਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੀਤੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
"ਸੱਤ ਪਿੰਜਰੇ ਲਗਾਏ"
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ (ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਰਾਜਨ ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਸਨੋਸਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਪਿੰਜਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਡਰ
ਸਨੋਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਤਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।