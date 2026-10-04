ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇਂਦੂਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੇਂਦੁਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : October 4, 2026 at 2:33 PM IST
ਮਹਾਸਮੁੰਦ/ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ: ਬਾਗਬਾਹਾਰਾ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਆਤੰਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਝਿਟਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇਂਦੂਆ
ਝਿਟਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਤੇਂਦੂਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਂਦੂਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਂਦੂਆ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
- ਸਰਜੂ ਯਾਦਵ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
- ਉੱਤਰਬਾਈ ਯਾਦਵ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
- ਜਨਕ ਰਾਮ ਯਾਦਵ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
- ਮਨੀਸ਼, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
- ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ, 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
- ਤੁਪਰ ਯਾਦਵ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਬਾਗਬਾਹਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 112 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਹਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਂਦੁਏ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਝਿਟਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਿਟਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਡਰੀਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਂਦੂਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਤੇਂਦੂਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੜਨ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਤੇਂਦੁਏ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਂਦੁਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਵਰਮਾ, ਰੇਂਜਰ
ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਝਿਟਕੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡਰੀਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਿਟਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਰੀਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ?
10 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਕਬੀਰਧਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੈਤਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਂਦੂਆ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।
27 ਅਗਸਤ, 2026: 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਕਟਨੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੰਵਰਟੈਂਕ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
1 ਅਗਸਤ, 2026: ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਰਾਬਹਾਰ, ਜੋਬਾ, ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਂਤੀ ਸੀਤਾਨਦੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
6 ਅਗਸਤ, 2026: ਕਾਂਕੇਰ ਦੇ ਸਰੋਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਤੇਂਦੁਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਪੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।
5 ਅਗਸਤ, 2026: ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕੁਟਰੂ-ਮੰਗਾਪੇਟਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
12 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਧਮਤਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸਫਲਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।
15 ਜੂਨ, 2026: ਧਮਤਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਰੇਲ ਤੋਂ ਕੁਕਰੇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: