ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ
ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 11, 2026 at 10:55 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਦਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 92 ਸਾਲਾ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Legendary singer and Padma Vibhushan awardee Asha Bhosle has been admitted to Breach Candy Hospital: Breach Candy Hospital Trust— ANI (@ANI) April 11, 2026
8 ਸਤੰਬਰ, 1933 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਰ ਕੋਕਿਲਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਪ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।
ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ, ਓਪੀ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਖਯਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਕੀ ਮਸਤੀ (ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ), ਪੀਆ ਤੂੰ ਅਬ ਤੋ ਆਜਾ (ਕਾਰਵਾਂ), ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ (ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ), ਯੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ (ਡੌਨ), ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਮਨੇ (ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਤਨਹਾ ਤਨਹਾ" ਅਤੇ "ਰੰਗੀਲਾ ਰੇ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਮਿਲੇ। ਉਥੇ ਹੀ "ਰਾਤ ਅਕੇਲੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਝੂਮ ਲੂੰ ਮੈਂ" ਦੇ ਰੀਮਿਕਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜੰਨਤ-ਏ-ਜਹਾਂ" ਅਤੇ "ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਓ" ਵਰਗੇ ਇੰਡੀ ਪੌਪ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ।
ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।