ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
Published : November 4, 2026 at 11:59 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਲਪ
"ਹਾਂ - ਮੋਦੀ ਜੀ, ਡਰੋ ਨਾ" ਅਤੇ "ਨਹੀਂ - ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ," ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
X 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ - ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ।
ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡਰੋ ਨਾ!" ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਜੱਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਪਸਟੀਨ—ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 45 ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੋਦੀ ਜੀ।"
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।"
ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।' ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।