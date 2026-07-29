ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੈਸਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
Published : July 29, 2026 at 4:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, "ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ, ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ HP ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ e-KYC ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ e-KYC ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ HP PAY APP ਰਾਹੀਂ e-KYC ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ e-KYC ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ e-KYC ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ e-KYC ਪੂਰਾ ਕਰੋ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ₹994
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹942
- ਮੁੰਬਈ: ₹941.50
- ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹968.00
- ਚੇਨਈ: ₹957.50
- ਬੰਗਲੁਰੂ: ₹944.50
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹19.57 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।