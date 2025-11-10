ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਡੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਡੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ।
Published : November 10, 2025 at 10:16 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ...
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਲਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਡੀਲਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਤੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਤੋਂ 40 ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦੇ"
ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਫਟ
ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਤੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 7 ਦਾ ਪਤਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 56 ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
"ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ"
ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"