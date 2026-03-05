ETV Bharat / bharat

ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

UMRAH PILGRIMS STRANDED
ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : March 5, 2026 at 11:47 AM IST

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 904,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਉਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।

'ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ'

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2024 ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ 2025 ਦੌਰਾਨ 1.22 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਜ ਉਮਰਾ ਟੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਮਰਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ'

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਮਰਾਹ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 32 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਸਈਦ ਇਕਬਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਦੋਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

