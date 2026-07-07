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ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ !

ਵਾਇਨਾਡ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।

LANDSLIDE IN WAYANAD
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਾਇਨਾਡ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 5:50 PM IST

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ਵਾਇਨਾਡ (ਕੇਰਲ): ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਮੇੱਪਾਡੀ ਨੇੜੇ ਕਲਾਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਪੇਟਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਲਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੱਪੁਰਮ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਡੰਮਲ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਕੁੰਜੂ (ਮਲਿਆਲੀ), ਸੂਰਜ ਯਾਦਵ (ਬਿਹਾਰ), ਸੰਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਰਜਨੀਸ਼, ਦਿਲੀਪ, ਹੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਨਮਯ ਘੋਸ਼ (ਸਾਰੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ VIMS ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਸਿੱਦੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਲੱਪੁਰਮ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਕਮਪੋਇਲ-ਮੇਪੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਆਰਆਰਟੀ) ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਪੀ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ. ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਾਇਨਾਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਨਾਕਮਪੋਇਲ-ਕੱਲਾਡੀ-ਮੇਪਾਡੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਰੀਸਨ ਮਲਿਆਲਮ ਅਸਟੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਂਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਖੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿੱਟੀ ਡੰਪਿੰਗ

ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿੱਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

'ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ': ਏਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ

ਕੱਲਾਡੀ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਪੱਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਏਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਝੀਕੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਵਾਇਨਾਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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