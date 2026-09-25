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ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਮਲਬਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗਿਆਲਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੁਕਸਮ-ਤਾਸ਼ੀਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

LANDSLIDE STRIKES RIMBI OF SIKKIM
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 3:14 PM IST

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ਗੰਗਟੋਕ: ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗਿਆਲਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ

ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗਿਆਲਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੁਕਸਮ-ਤਾਸ਼ੀਡਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LANDSLIDE STRIKES RIMBI OF SIKKIM
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਸੁੱਬਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਸੁੱਬਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।

LANDSLIDE STRIKES RIMBI OF SIKKIM
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਲਾਚੇਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਲੋਨਕ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ।

ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

LANDSLIDE STRIKES RIMBI OF SIKKIM
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਚੇਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫੌਜ, ਬੀਆਰਓ (ਯੂਨਾਨ) ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਤਾਰਾਮ ਚੂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

LANDSLIDE INCIDENT
LANDSLIDE INCIDENT IN WEST SIKKIM
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿੱਕਮ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ
LANDSLIDE STRIKES RIMBI OF SIKKIM

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