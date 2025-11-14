Bihar Election Results 2025

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼, AIU ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Al Falah University Faridabad
Al Falah University Faridabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 14, 2025 at 6:21 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਪ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਧੌਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਆਈਯੂ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ (ਏਆਈਯੂ) ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਭੂਪੇਂਦਰ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HR 87U9988 ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ DL 10 CK 0458 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

