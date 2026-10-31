ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 36% ਦਾ ਵਾਧਾ, 573 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 55,000 ਜਾਨਾਂ
'ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Published : October 31, 2026 at 6:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 36% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ 710,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ, ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 857,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ "ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ" ਦੀ ਹਾਲੀਆ 10ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 857,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 573 ਬਿਲੀਅਨ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਂਝਾ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ 573 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹101.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 710,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹31,348 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 36% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (2016-2025) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 146 ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
54 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ 54 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋਖਮ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ, ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 857,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਮਪੈਕਟ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 857,000 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ 56,100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 55,200 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 29,300 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (WMO) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਠੰਢ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਠੰਢ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9,800 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 7,800 ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 5,700 ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 5,400 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 4,500 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1,400, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1,400, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 800, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 730, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 250, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 200, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 79, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 69 ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।