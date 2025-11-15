'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ,' ਲਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ,' ਲਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Published : November 15, 2025 at 8:01 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੁੱਟ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੌਣ ਹਨ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਮੀਜ਼ ?
ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਉਹੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ।
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ" ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਹੂਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਵੀ ਹਾਰ ਬਣੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
2025 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ 243 ਵਿੱਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ, ਜਿਸ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਲਾਲੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਜੇਡੀਯੂ
"ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ"
ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਨੀ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਆਰਜੇਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ।
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਲਾਲੂ ਫੈਕਟਰ" ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।