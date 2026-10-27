ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਲੱਦਾਖ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
Published : October 27, 2026 at 6:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team) : Fertilizer market in India : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2050 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 100% ਜੈਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 2032 ਤੱਕ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5.3% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ 16.515 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ 25.576 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (LAHDC) ਨੇ "ਮਿਸ਼ਨ ਜੈਵਿਕ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 20,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਸਫੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ladakh.gov.in ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, 207 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.65 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0.79 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 2.13 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2.43 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 9.55 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10.16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 15.83 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21.15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52.57 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 0.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ NPOP (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ), NPOF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ), ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (SHM ਅਧੀਨ CISS) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਜੈਵਿਕ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MOVCDNER (ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ) ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਗੋਬਰ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਮੋਹਰੀ
ladakh.gov.in ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਹ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਗੂ-ਫੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ "ਕੁਹਲ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝਰਨੇ/ਧਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ 100% ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ, "ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼" ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2010 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਕਮ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ₹2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ₹2.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 2032 ਤੱਕ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਅਤੇ 2032 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ 5.3% ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।