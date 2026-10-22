ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 21 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਸੀ ਸਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 22, 2026 at 10:48 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੁਵੈਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਟੈਂਕਰ ਐਮ/ਟੀ ਅਲ ਦਾਸਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸਨ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
"ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਕੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
-ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂਕੇਐਮਟੀਓ) ਨੇ ਵੀ ਓਮਾਨ ਦੇ ਬੁਖਾ ਤੋਂ 11 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ, ਐਮਟੀ ਐਸਟੀ 3, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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