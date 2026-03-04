ETV Bharat / bharat

ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਦੀ 'ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ': ਪਰਾਲੀ ਹੇਠ ਉਗਾਏ 'ਨੀਲੇ ਆਲੂ', ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ

ਸਿਰਮੌਰ ਮਾਡਲ 'ਨੀਲਾ ਆਲੂ' ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ।

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਕੰਠ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸਿਰਮੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਏ ਗਏ "ਨੀਲੇ ਆਲੂ" ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰਮੌਰ ਮਾਡਲ 'ਨੀਲਾ ਆਲੂ' ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ (ETV Bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ'

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੌਲਾਕੁਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ (Etv Bharat)

2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼

ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ICAR ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ' ਕਿਸਮ ਖੋਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।"

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat GFX)

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ?

ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਮੋਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਰਾਲੀ ਹੇਠ ਉਗਾਏ 'ਨੀਲੇ ਆਲੂ' (Etv Bharat)

'ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ' ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੋਜ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 'ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ' ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਲੂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਸੀਪੀਆਰਆਈ), ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)

ਨੀਲਕੰਠ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ

ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਹੁਣ ਕੁਫ਼ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ (Etv Bharat)

ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਲੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)

"ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਓ, ਆਲੂ ਲਗਾਓ" ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ

ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਲਵਾਲਾ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰ, ਫੂਲਪੁਰ, ਭੰਗਾਣੀ ਅਤੇ ਬਨੇਠ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੀਲੇ ਆਲੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

KUFRI NEELKANTH POTATO
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਪਜ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਇਹ "ਨੀਲੇ ਆਲੂ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

