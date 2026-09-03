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ਕਦੋਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ? ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕ, ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ, ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਣੇ ਸਭ ਕੁਝ

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

JANMASHTAMI 2026
JANMASHTAMI 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 1:02 PM IST

|

Updated : September 3, 2026 at 1:31 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ? (ETV Bharat)

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੰਸ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਦਹੀ, ਮਖਾਣੇ, ਸਾਬੂਦਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟੂ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ?

  1. ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ, ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ।
  2. ਇਸ ਦਿਨ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  3. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ 'ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ' ਜਾਂ 'ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
JANMASHTAMI 2026
JANMASHTAMI 2026 (ETV Bharat)

ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੂਜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਲਈ ਝੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਗੰਗਾਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ। -ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕੁਟ, ਮੋਰ ਪੰਖ, ਬੰਸਰੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਓ।



ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ?

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਖਣ-ਮਿਸ਼ਰੀ, ਧਨੀਆ ਪੰਜੀਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੋਗ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਓ।

ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ?
ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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Last Updated : September 3, 2026 at 1:31 PM IST

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