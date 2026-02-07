ETV Bharat / bharat

ਦੋ-ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਨਵਾਂ ਘਰ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

DOG LOVER
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ। (Getty Images)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 7, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 1,200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਫਲੈਟ?

ਬੇਹਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, 'ਬਰੂਨੋ' ਨੂੰ ਲਿਫਟ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰੂਨੋ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉੱਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੋਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਰੂਨੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਕੇਐਮਸੀ) ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।" ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।

ਅਨੰਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।"

ਅਨੰਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੈ?

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (stray dogs) ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, "ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਤੂਰੇ" (Kolkata’s Puppies) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।

