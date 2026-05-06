ਵਿਜੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ?
Published : May 6, 2026 at 9:53 AM IST
ਚੇਨਈ: ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਰੀਨਾਥਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰੁਗੰਬੱਕਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਟੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੁਗੰਬੱਕਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 172,831 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76,092 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ 49,006 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵੀਰੂਗਾਈ ਵੀਐਨ ਰਵੀ ਨੂੰ 38,767 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 44.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਰੂਗੰਬੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮੱਕਲ ਇਯੱਕਮ (ਵਿਜੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚੇਨਈ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰੂਗੰਬੱਕਮ ਹਲਕੇ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰੀਨਾਥਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਰੁਗਮਬੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"