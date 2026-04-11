11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋਨੀਪਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ
ਰਾਮਪਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : April 11, 2026 at 10:16 AM IST
ਹਿਸਾਰ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ-2 ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 24 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮਪਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਨਾਨਾ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਹਿਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ (ਸਜਦਾ) ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ (ਰਾਮਪਾਲ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਰੋਥਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 22 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਸ਼ਿਫਟ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਥਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੀ।
ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਾਮਪਾਲ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਪਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਖਰਕਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਤੱਕ
ਰਾਮਪਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1995 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਰੋਥਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਨੇ 'ਨਾਮਦਾਨ' (ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ) ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਧਨਾਨਾ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਥਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।