ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਜਟ... ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ' ਨਿਯਮ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਸਤੀਫਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

'lock-in period' rule of the budget
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਦਾ 'ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ' ਨਿਯਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 10 ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1950 ਦਾ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਛਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਪਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਲੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਛਪਾਈ 1980 ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛਪਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੋਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਬਤ

ਬਜਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1950 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹347.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ₹337.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ 'ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

1947 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

