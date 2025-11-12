ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ

ਬਾਲ ਸੈਨਿਕ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

CHILD CONSTABLES
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਝਾਰਖੰਡ/ਪਲਾਮੂ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੇਡ ਜਰੂਰ ਖੇਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਬਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ 14 ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤ

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਚਾਈਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

"12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ 14 ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।" -ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪਲਾਮੂ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

"ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" -ਲਾਲੂ ਓਰਾਓਂ, ਪਲਾਮੂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

"ਬਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ

TAGGED:

DISTRICT POLICE MEN ASSOCIATION
MINORS WHOSE POSTS OF CONSTABLES
PALAMU
ਬਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ
CHILD CONSTABLES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.