'ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਡਾਕਟਰ ਹੂ ਨੇਵਰ ਰਿਟਾਇਰਡ' ਤੱਕ : 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਦੇ ਨੌਂ ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ।
Published : November 17, 2026 at 11:11 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਯੁਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਵੀ. ਰੁਕਮਿਨੀ ਰਾਓ (ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ), ਡਾ. ਜੇਮਾ ਜੇ. ਏਡਾਸੇਰੀ (ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ), ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ (ਯੁਵਾ ਆਈਕਨ), ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ), ਵੈਕੋਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ (ਸਿੱਖਿਆ), ਅਤੇ ਐਮ. ਸੁਚਿੱਤਰਾ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:-
ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ -- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
"ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ, ਖੇਤ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ -- ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। 1981 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਜੇਮਾ ਜੇ. ਏਡਾਸੇਰੀ - ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਏਡਾਸੇਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਡਾ. ਜੇਮਾ ਜੇ. ਏਡਾਸੇਰੀ ਲੰਬੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੁਆਮੁਲ ਰਾਮਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਸਵਰਾਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੁਆਮੁਲ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96 ਫੀਸਦ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ - ਯੂਥ ਆਈਕਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰੀਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਭਾਵਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਰਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਰਈਆ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 72% ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ -- ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕੋਮ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ -- ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਵੈਕੋਮ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਵਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੂਹਰ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੰਗਲ-ਸਟਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਸਾਜ਼ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵੈਕੋਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਕੇ.ਜੇ. ਯੇਸੂਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਜਨੂੰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ -- ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਵੌਕਸਲਗ੍ਰਿਡਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 1.5-ਟੈਸਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਸਕੈਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ MRI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈਮੇਜ਼ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰੇਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਲਫ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੌਕਸਲਗ੍ਰਿਡਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ -- ਪੱਤਰਕਾਰੀ
ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ, ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ-ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਟੱਪਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ, ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੋਤਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਲੱਪੂ ਸਮਰਮ (ਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ -- ਸਿੱਖਿਆ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵੰਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦ ਹੈਪੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।, ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੰਗੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਚਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
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