ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਝ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁੱਝ

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਝ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ,ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁੱਝ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2025 at 4:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (PTI)

ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗਠਨ:

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ IC-814 ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਾਇਬਾ ਵਾਂਗ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੁੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਹਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ।

ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਗਠਨ ?

ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਅੰਸਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ, 1994 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :

ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ "ਜੇਹਾਦ" ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ (PTI)

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ:

ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ) ਹਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ?

ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ:

  • 19.04.2000: ਜੈਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
  • 01.10.2000: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
  • 13 ਦਸੰਬਰ, 2001: ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
  • 16 ਸਤੰਬਰ, 2003: ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੈਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੀ ਹਸਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ 30 ਅਗਸਤ, 2003 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ "ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼", ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
  • 18.06.2004: ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
  • 2.11.2005: ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
  • 19.12.2013: ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
  • 18.09.2016: ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਦਾਇਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
  • 02.01.2016: 1.1.2016 ਅਤੇ 2.1.2016 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
  • 03.01.2016: ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਛੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • 27.04.2017: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਕੀਬਲ ਦੇ ਪੰਜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ) ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
  • 26.08.2017: ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਲ 'ਤੇ ਫਿਦਾਇਨ (ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
  • 03.10.2017: ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
  • 31.12.2017: ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਪੋਰ ਦੇ ਲੈਟਪੋਰਾ ਵਿਖੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
  • 14.02.2019: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਬਹਾਦਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
  • 08.07.2024: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
  • 15.07.2024: ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰ (IANS)

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:

ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:52 ਵਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਲਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

