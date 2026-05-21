ETV Bharat / bharat

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ, ਜਾਣੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਰੇ

ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੰਗਠਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

COCKROACH JANATA PARTY
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 21, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

COCKROACH JANATA PARTY: 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਈਐਮਆਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ "ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ"। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਬਣੇ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਮਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

'ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ'

ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ'

ਦੀਪਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਐਂਟਰੀ'

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

"ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ"

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਫਾਰਵਰਡਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪਕੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ "ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

"ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ "ਕਾਕਰੋਚਾਂ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਗਈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ "ਕਾਕਰੋਚ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

'ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ'

"ਮੈਂ ਕਾਕਰੋਚ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਖਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨਾ ਭੜਕਾਊ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ
ABHIJIT DEEPKE FOUNDER CJP
CJP
COCKROACH JANATA PARTY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.