Today Rashifal: ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ 'ਮੰਗਲ', ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ 'ਮੰਗਲ', ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 24 march: ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : March 24, 2026 at 7:55 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਬਿਤਾਓਂਗੇ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਫਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਦਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਖੋਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।