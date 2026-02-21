ETV Bharat / bharat

ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਰੱਕੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Horoscope 21 February : ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS)-ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਰਕ (CANCER)-ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਓਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ
  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗੀ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦੋਸਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੋਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਰਵਈਆ ਅੱਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੋਗੇ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

