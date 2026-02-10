ETV Bharat / bharat

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਵਧਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਦਿਨ

Horoscope 10 February: ਮਿਥੁਨ (GEMINI)-ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੰਭ (AQUARIUS)-ਵਿਆਹਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Daily Horoscope
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 10, 2026 at 7:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਜਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਿੰਗ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਅੱਜ ਕਾਮਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਸਿੰਗਲ ਪਨਪ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੀਰਸ ਰੁਟੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
AAJ DA RASHIFAL
HOROSCOPE IN PUNJABI
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
HOROSCOPE 10 FEBRUARY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.