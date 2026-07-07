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ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ?

HOROSCOPE OF 7 JULY 2026
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 10:28 AM IST

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ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ (LEO) - ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ।

ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।

ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੇਮੀ/ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਆਦਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ (PISCES) - ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋਗੇ।

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