'ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ', ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੀਜੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
Published : August 31, 2026 at 10:42 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ : ਰਿਜੀਜੂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।"
We always said, you have freedom to criticize RSS, BJP or Govt. but don't abuse our nation.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2026
ध्यान से सुनें.. हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत करो। यह तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। pic.twitter.com/THH2kT49yc
ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।" ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।'
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਰੱਬੀ ਜੈਕਬ ਬਲੂਮੈਂਥਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਚਰਚ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ, ਰੈਵਰੈਂਡ ਐਡਰੀਨ ਥੋਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦ (ਜਿਸਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਤਾਲਿਬ ਐਮ. ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਦੇਸ਼ੀ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਰੀਚ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।