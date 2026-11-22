ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਰਜੀਤ
Published : November 22, 2026 at 11:29 AM IST
ਭਾਗਲਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਾਨਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਜ਼:
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਈ। ਤੁਰੰਤ, ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਅਤੁਲੇਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਲੂਸੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੁੰਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਾਨਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੁੰਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚਲਾਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਨਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਅਤੁਲੇਸ਼ ਝਾਅ, ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ, ਭਾਗਲਪੁਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
ਭਾਗਲਪੁਰ ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਅਤੁਲੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਾਨਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਠ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ।