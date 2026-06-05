ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ, ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੀ
ਖਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਖਾਨ ਸਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 4:01 PM IST
ਪਟਨਾ : ਖਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ FSL ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਨ ਸਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ :
ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਾਰਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਖੁਦ ਖਾਨ ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਕਦਮਕੁਆਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 410/26) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ :
ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ :
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖਾਨ ਗਲੋਬਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ ਉਰਫ ਖਾਨ ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮਕੁਆਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਉਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਖਾਨ ਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਸਰ ਨੇ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਖਾਨ ਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਿੰਦੂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬਿੰਦੂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ:
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿਆਨਬਿੰਦੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।