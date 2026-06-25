ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਾਣੋ MoU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕਾਧਇਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Published : June 25, 2026 at 5:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ 23 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (Judicial Cooperation) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਗੋਰ ਕ੍ਰਾਸਨੋਵ।
ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: 23 ਜੂਨ, 2026, ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ
- ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ - ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
- ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
Moscow: Chief Justice of India Surya Kant and Chief Justice of the Supreme Court of the Russian Federation Igor Krasnov signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen judicial cooperation pic.twitter.com/XNfuqocVgs— IANS (@ians_india) June 23, 2026
SUVAS (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ): ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁ ਸਹਾਏ (ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ): ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਡੇਟਾ: ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ: ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਡਰਾਫਟ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਟੀਚੇ
|ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ
|ਭਾਰਤ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ (ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ)
|ਰੂਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ (CJR ਇਗੋਰ ਕ੍ਰਾਸਨੋਵ)
|ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
|AI ਟੂਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਈ-ਕੋਰਟ
|IT ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਏਆਈ ਏਕੀਕਰਨ
|ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ
|ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਏਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ
|ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟਾਫ ਵਿਕਾਸ
|ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
|ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਔਜ਼ਾਰ
|ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
|ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ
|ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ
|ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਏਆਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
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