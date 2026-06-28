ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੋਹਰਾਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ
ਸੀਆ ਅਤੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 28, 2026 at 5:33 PM IST
ਪੁਣੇ: ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
VIDEO | Maharashtra: In Ketan Agarwal murder case, police brings accused Siya Goyal to Lohadgad fort to recreate the crime scene.— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2026
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ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।'
#WATCH | Pune, Maharashtra | Ketan Agarwal Murder Case | Crime scene recreation is being done at Lohagad Fort for investigation.— ANI (@ANI) June 28, 2026
Pune Rural Police SP Sandeep Singh Gill says, The accused have been taken to the Lohagad Fort—specifically to the spot where the incident occurred—to… pic.twitter.com/Pa6GxbsC1J
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਗਜਾਨਨ ਟੋਂਪੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਤਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਨਾਵਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਨੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਹੂਡੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਲੋਨਾਵਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਗੋਇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੋਨਾਵਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
'ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਆ'
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ।
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/hv7sxtp7dp— ANI (@ANI) June 28, 2026
ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾਇਆ
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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