ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 12:56 PM IST
ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਡਗਾਓਂ ਮਾਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਿਪੁਲ ਦੁਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
- ਵਕੀਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ।
- ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 25 ਸਾਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੌਤ 18 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਸੀਆ ਗੋਇਲ (20) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ (22) ਨੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।