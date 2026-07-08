ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 5 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 5 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਕਲਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ।
Published : July 8, 2026 at 10:02 AM IST
ਵਾਇਨਾਡ/ਕੇਰਲ: ਕਲਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ
5 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਮੂਵਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Keralam's Wayanad landslide | Three people died and over nine are missing in the incident which occurred yesterday. Search and rescue operation is underway at the site. Teams of NDRF, Police, Fire Department and other govt agencies are involved in the search and rescue… pic.twitter.com/q6bc9SOfWY— ANI (@ANI) July 8, 2026
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | S. Deva Manohar, District Police chief of Wayanad, says, " rescue operation is going on, it is in full mode right now. we started very early. we have divided the zone into four sectors. we are concentrating on the missing people now. we recovered three bodies yesterday… https://t.co/CtbeNMZcxI pic.twitter.com/a5ZjWnGuaE— ANI (@ANI) July 8, 2026
ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੋਝੀਕੋਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਪਾਲ (37), ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (40) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅਨਮਨ ਡੋਡਾਰੇ (25) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਮ.ਡੀ. ਇਮਰਾਨ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
#WATCH | District Collector & District Magistrate of Wayanad, Meghashree DR says, " ...yesterday we were to retrieve 3 bodies and 9 people have been shifted to the hospital. all of them are doing very well. they are stable. 2-3 people are in icu. they are being provided very good… https://t.co/CtbeNMYEIa pic.twitter.com/lWDmnHkVRo— ANI (@ANI) July 8, 2026
ਰਜਨੀਸ਼ (27), ਦਿਲੀਪ (19), ਸੂਰਜ ਯਾਦਵ (25), ਸੰਜੇ ਠਾਕੁਰ (35), ਹੀਰਾ ਕੁਮਾਰ (32), ਤਨਮਈ ਜੋਸ਼ੀ (28), ਕੂਦਮਲ ਜਯਾ (37), ਕਾਂਜੂ (39), ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਐਸ.ਏ. (55) ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। NDRF, ਫਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Keralam's Wayanad landslide | Three people died and over nine are missing in the incident which occurred yesterday. Search and rescue operation is underway at the site amid heavy rainfall. Teams of NDRF, Police, Fire Department and other govt agencies are involved in the… pic.twitter.com/rS7cwwxZp7— ANI (@ANI) July 8, 2026
ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੇੜਲੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।