ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਦੋ ਵਿਆਹ; 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ।

RAPE ACCUSED ARRESTER
24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ (symbolic picture)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ।

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਨੀਰਮੰਕਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚੇਨਈ ਦੇ ਅਯਾਨਵਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ?

ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਾਂਚਿਯੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ

ਵਾਂਚਿਯੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਨੀਫ ਐਚਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

