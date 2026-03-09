ETV Bharat / bharat

ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS Lavan ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Kerala police arrested 3 included 2 News reporters
ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (IRIS Lavan (File/ IANS))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
ਏਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲ): ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਜੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸ ਮਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਸਵਤੀ ਜੀਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੱਟ 'ਤੇ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼

ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS Lavan ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਡੌਂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼, IRIS Dena 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IRIS Lavan 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਿਆ।

183 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 183 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਵੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੱਮਸਿਆ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ IRIS Dena ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ IRIS Lavan ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

