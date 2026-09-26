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ਓ ਤੇਰੀ, ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾਮਾਲ, 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ

ਕੇਰਲ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੈਕਪਾਟ ਲਈ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ TL 360615 ਕੰਨੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁਥੂ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ONAM BUMPER RESULT 2026
ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾਮਾਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 7:16 PM IST

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ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਥਿਰੂਵੋਨਮ ਬੰਪਰ' ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ TL 360615 ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ। BR-111 ਲਈ ਡਰਾਅ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗੋਰਕੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਜੈਕਪਾਟ ਲਈ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਕੰਨੂਰ ਸਥਿਤ 'ਮੁਥੂ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ' ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਥਿਰੂਵੋਨਮ ਬੰਪਰ BR-111' ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ: ₹1 ਕਰੋੜ

₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 20 ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

  • TA 957486
  • TB 642974
  • TC 810428
  • TD 305900
  • TE 328611
  • TG 805847
  • TH 902375
  • TJ 150990
  • TK 375661
  • TL 888018
  • TA 300530
  • TB 439962
  • TC 952340
  • TD 279706
  • TE 970611
  • TG 355002
  • TH 192282
  • TJ 978616
  • TK 976006

ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?

ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ₹30 ਕਰੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ' (ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ" (Income from Other Sources) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ (cesses) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ

ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ (ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ) ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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