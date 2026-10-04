ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਐਮਸੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : October 4, 2026 at 1:36 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਲੇਂਕੀਝੂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕੇਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹215 ਕਰੋੜ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਅੰਗਮਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ (ਐਮਸੀ ਰੋਡ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਂਬਿਨਾਨ ਲੇਬੂਹਰਾਇਆ ਕੋਟਾ ਭਾਰੂ (ਪੀਐਲਕੇਬੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬਿਨ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਮਸ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬਿਨ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਰਾਧ'
ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"