ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਯਮ, ਇਡੁੱਕੀ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ, ਤ੍ਰਿਸੂਰ, ਮਲੱਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪਲੱਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : September 21, 2026 at 7:57 AM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ/ਕੇਰਲ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਟਾਯਮ, ਇਡੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮਲੱਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਯਮ, ਇਡੁੱਕੀ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ, ਤ੍ਰਿਸੂਰ, ਮਲੱਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪਲੱਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਮਲੱਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੰਬੂਰ ਦੇ ਅਮਰਬਲਮ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਟੀਕਲੱਲੂ ਮੁੱਟਿਕਕੰਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੋਨੀੱਕਡ ਅਯਾਨੀਕੁੰਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੂਵਰਕੁੰਡੂ ਦੇ ਰਹੀਮ (35), ਕੋਟਕਕਲ ਦੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਮੰਗਦਾਨ ਅਨਸ (27) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਾਂਡੂਰ ਦੇ ਸਜਾਦ (23), ਵਾਂਡੂਰ ਚੇਤਿਆਰਾਮਲ ਦੇ ਕੁਰੁਪਥ ਰਫੀਕ (41) ਅਤੇ ਟੀ ਕੋਲੋਨੀ ਵੇਲੂਦਾਸ ਦੀ ਸਾਜਿਤਾ ਪਤਨੀ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਟਾਪੁਝਾ, ਪੂਕੋਟੁਮਪਦਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਟੀਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਚੇੱਕੜ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤੈਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।