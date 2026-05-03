ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: LDF ਜਾਂ UDF ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ? ਜਾਣੋ
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ।
Published : May 3, 2026 at 1:44 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (LDF) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ - ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,142,952 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 883 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 43 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 140 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 15,464 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ 140 ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, 1,340 ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, 4,208 ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, 4,208 ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 5,563 ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ' - ਜਿੱਥੇ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਬੈਲਟ ਕੁੱਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ।
- ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
- ਐਲਡੀਐਫ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। 2021 ਵਿੱਚ, ਐਲਡੀਐਫ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਜੇਕਰ ਐਲਡੀਐਫ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਐਨਡੀਏ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ; ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 19.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਵੰਟੀ20 ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
