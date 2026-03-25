EXCLUSIVE: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਰਲ CM ਪੀ. ਵਿਜਯਨ,'ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
Published : March 25, 2026 at 8:06 AM IST
ਬੀਜੂ ਗੋਪੀਨਾਥ
ਕੇਰਲ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐਲਡੀਐਫ) ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਡੀਐਫ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (KIIFB) ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹600 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਲਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕੇਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡੀਐਫ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ "ਨਵਾਂ ਕੇਰਲ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ₹665 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਦਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (NIQB) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
KIIBF ਅਤੇ NABARD ਰਾਹੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KIIBF ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (NABARD) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RSS ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਡੀਐਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਲਡੀਐਫ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਲਡੀਐਫ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ "ਹੈਟ੍ਰਿਕ" ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।"