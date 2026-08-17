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'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹੁਣ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

POLITICS OVER DIMAAGI NAXAL REMARK
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 5:02 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹਾਂ।"

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ।

'ਕੀ Gen Z ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ "ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ" ਹਨ ?'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ "ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ" ਹਨ - ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਕਿਹਾ। ਕੀ Gen Z, ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹਨ?"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਕਿਹਾ ?

ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ Gen Z - ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ 'ਬੌਧਿਕ ਨਕਸਲੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਹਨ ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ 'ਭਾਰਤੀ ਝਗੜਾ ਪਾਰਟੀ' (ਭਾਰਤੀ ਟਕਰਾਅ ਪਾਰਟੀ) - ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਸੱਚੀ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲ 'ਭਾਰਤੀ ਝਗੜਾ ਪਾਰਟੀ' ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

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