ETV Bharat / bharat

ਨਵੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਛਾਅ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤਨਾ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ...

ਕੀਰਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ANI

KEERTHANA WOMAN MINISTER TAMIL NADU GOVERNMENT
ਨਵੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤਨਾ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 10, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨੱਈ: ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੀਰਤਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ?

ਕੀਰਤਨਾ ਸ਼ਿਵਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨਾ ਸਿਰਫ਼ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਨਾ ਵੱਲੋਂ 11,697 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਵਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ।

ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ?

ਕੀਰਤਨਾ ਨੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਟਾਈਮ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀਰਤਨਾ ਦੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਕੜ

ਉਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਮਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕੀਰਤਨਾ ?

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।"

‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ’

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ

1996 ਵਿੱਚ ਵਿਰੁਧਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਕੀਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ "ਬਦਲਾਅ" ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇ, ਵਿਜੇ, ਵਿਜੇ! ਥਾਲਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।"

35-50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਨਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 35-50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।"

TAGGED:

HINDI SPEAKING KEERTHANA
VIJAY MINISTER KEERTHANA
KEERTHANA THE ONLY WOMAN MINISTER
ਨਵੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ
KEERTHANA WOMAN MINISTER TAMIL NADU

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.